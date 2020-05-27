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  • 27 май 2020 12:15
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Шестая область Узбекистана стала свободной от коронавируса

Хорезмская область стала свободной от коронавируса территорией наряду с Джизакской, Кашкадарьинской, Ферганской, Бухарской и Сурхандарьинской.

 

Шестая область Узбекистана стала свободной от коронавируса

 

В Хорезмской области от коронавирусной инфекции вылечены и отправлены на реабилитацию последние три пациента, сообщили в пресс-службе Минздрава.

 

 

"За все время пандемии в области было зафиксировано 233 случая заражения коронавирусом",-говорится в информации.

Таким образом, Хорезмская область стала свободной от коронавируса территорией наряду с Джизакской, Кашкадарьинской, Ферганской, Бухарской и Сурхандарьинской.

Напомним, на сегодня в "красной" зоне по опасности заражения коронавирусом остаются 40 районов и городов, в "желтой" — 45.


Вчера Шавкат Мирзиёев поручил Специальной республиканской комиссии совместно с хокимами областей за один день пересмотреть категории территорий, эпидемиологическая ситуация в которых ухудшилась, и внести предложения об усилении карантинных мер.

 

Минздрав должен увеличить количество проводимых за день анализов в "красных" и "желтых" зонах. При этом необходимо расширить контрольное тестирование в медицинских учреждениях, рынках, банках и местах скопления людей.


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