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  • 26 май 2020 17:05
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Узбекистан рассекретит сведения о количестве заключенных

По данным Национального центра по правам человека РУз, за последние 15 лет число людей, содержащихся в местах лишения свободы, сократилось более чем в два раза.

 

Узбекистан рассекретит сведения о количестве заключенных

 

В Узбекистане будут рассекречены сведения о количестве заключенных, следует из постановления правительства республики, опубликованного на сайте национальной базы законодательства.

 

В настоящее время конкретные цифры по заключенным в стране огласке не подлежат. Ранее Главное управление исполнения наказаний МВД Узбекистана сообщало, что для обнародования данных использует мировую практику подсчета — в 2018 году на каждые 100 тысяч жителей страны в среднем приходилось 140 заключенных (минус 10% по сравнению с 2017-м).

 

"Утвердить перечень сведений в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, подлежащих рассекречиванию", — говорится в тексте документа.

 

В этот перечень включены данные о количестве лиц, содержащихся в учреждениях по исполнению наказания и следственных изоляторах МВД страны


В Узбекистане будут рассекречены сведения о количестве заключенных, следует из постановления правительства республики, опубликованного на сайте национальной базы законодательства.

 

В настоящее время конкретные цифры по заключенным в стране огласке не подлежат. Ранее Главное управление исполнения наказаний МВД Узбекистана сообщало, что для обнародования данных использует мировую практику подсчета — в 2018 году на каждые 100 тысяч жителей страны в среднем приходилось 140 заключенных (минус 10% по сравнению с 2017-м).

 

"Утвердить перечень сведений в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, подлежащих рассекречиванию", — говорится в тексте документа.

 

В этот перечень включены данные о количестве лиц, содержащихся в учреждениях по исполнению наказания и следственных изоляторах МВД страны.


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