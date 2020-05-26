Узбекистан рассекретит сведения о количестве заключенных

По данным Национального центра по правам человека РУз, за последние 15 лет число людей, содержащихся в местах лишения свободы, сократилось более чем в два раза.



В Узбекистане будут рассекречены сведения о количестве заключенных, следует из постановления правительства республики, опубликованного на сайте национальной базы законодательства.

В настоящее время конкретные цифры по заключенным в стране огласке не подлежат. Ранее Главное управление исполнения наказаний МВД Узбекистана сообщало, что для обнародования данных использует мировую практику подсчета — в 2018 году на каждые 100 тысяч жителей страны в среднем приходилось 140 заключенных (минус 10% по сравнению с 2017-м).

"Утвердить перечень сведений в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, подлежащих рассекречиванию", — говорится в тексте документа.

В этот перечень включены данные о количестве лиц, содержащихся в учреждениях по исполнению наказания и следственных изоляторах МВД страны



В Узбекистане будут рассекречены сведения о количестве заключенных, следует из постановления правительства республики, опубликованного на сайте национальной базы законодательства.

В настоящее время конкретные цифры по заключенным в стране огласке не подлежат. Ранее Главное управление исполнения наказаний МВД Узбекистана сообщало, что для обнародования данных использует мировую практику подсчета — в 2018 году на каждые 100 тысяч жителей страны в среднем приходилось 140 заключенных (минус 10% по сравнению с 2017-м).

"Утвердить перечень сведений в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, подлежащих рассекречиванию", — говорится в тексте документа.

В этот перечень включены данные о количестве лиц, содержащихся в учреждениях по исполнению наказания и следственных изоляторах МВД страны.