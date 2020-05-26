Около 280 узбекистанцев вновь скопились на границе РФ и Казахстана

Вблизи российско-казахстанской границы вновь скопились около 280 граждан Узбекистана, желающих вернуться домой. МИД призвал соотечественников ожидать организации чартерных рейсов.

Около 280 граждан Узбекистана вновь скопились на пунктах пропуска вблизи российско-казахстанской границы Самарской области в попытках вернуться домой, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Ранее сообщалось, что в Самарской и Оренбургской областях собрались сотни граждан Узбекистана, желающих вернуться домой. Они требовали создать коридор через территорию Казахстана для возвращения на родину. По поручению президента 18 и 19 мая были вывезены на автобусах 1100 соотечественников.

В МИДе уточнили, что вывоз узбекистанцев через российско-казахстанскую границу осуществлялся в виде исключения по согласованным спискам и составление дополнительного списка не предусматривается.

По информации генконсульства Узбекистана в Казани, правительство Самарской области предложили прибывшим гражданам трудоустройство в промышленных объектах региона с предоставлением жилья и горячего питания.

«К сожалению, только 25 из них приняли предложение, а остальные продолжают оставаться в районе Большая Черниговка», — отметили в ведомстве.

«Убедительно просим оставшихся на границе соотечественников, которые не желают воспользоваться возможностью трудоустройства, вернуться в места своего временного/постоянного проживания и ждать организации чартерных рейсов», — добавили в МИДе.

Президент Шавкат Мирзиеев ранее заявил, что Узбекистан вернул в страну 39 тысяч соотечественников из-за границы, ожидается возвращение еще 12 тысяч. В субботу Министерство транспорта объявило, что в конце мая — начале июня будут организованы 17 чартерных рейсов для вывоза узбекистанцев из-за рубежа.

Посольство Узбекистана в Москве сообщало, что онлайн-заявки на возвращение домой подали около 65 тысяч граждан, находящихся в России в условиях карантинных ограничений.