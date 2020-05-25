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  • 25 май 2020 23:16
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Мать задержана при попытке продать 13-летнего сына

В Турткульском районе Каракалпакстана задержана женщина, пытавшаяся продать 13-летнего сына за 15 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.

 

Мать задержана при попытке продать 13-летнего сына

 

В Турткульском районе Каракалпакстана задержана женщина, которая пыталась продать 13-летнего сына за 15 тысяч долларов, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

 

По данным департамента, 19 мая в ОВД Берунийского района с заявлением обратилась 43-летняя М. П, указав, что жительница Турткульского района по имени Кундуз собирается продать своего ребенка.

 

На основании этого заявления в тот же день примерно в 21:00 сотрудники ОВД задержали Кундуз К., проживающую в снимаемом в аренду образцовом доме в Турткульском районе, при продаже своего второго ребенка гражданке С. Э.

 

С места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты помеченные 400 долларов и остальные 14,6 тысячи долларов.

 

Следственный отдел при ОВД Турткульского района возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 135 Уголовного кодекса (торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет). Ведется предварительное следствие.


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