Президент поручил передать Uzbekistan Airways зарубежной компании

Президент Шавкат Мирзиёев 25 мая провел совещание по вопросам обеспечения устойчивого функционирования и последовательного развития транспортной отрасли, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечалось, что из-за пандемии коронавируса транспортные связи по всему миру практически прекратились. Перевозчики несут серьезные убытки. Так, ожидается, что одна только гражданская авиация потеряет 113 миллиардов долларов к концу этого года. К настоящему времени отечественные транспортные предприятия понесли убыток в 340 миллиардов сумов из-за карантинных ограничений. И эта цифра еще увеличится до стабилизации эпидемиологической ситуации.

В связи с этим в отрасли принимается ряд мер по смягчению воздействия пандемии, экономической поддержке предприятий. К примеру, наиболее пострадавшим от карантина акционерным обществам "Uzbekistan Airways” и "Uzbekistan Airports” предоставлена отсрочка по кредитам на 122 миллиона долларов и налоговые льготы на более чем 60 миллиардов сумов. Из Антикризисного фонда предоставлены беспроцентные ссуды в размере 50 миллионов долларов США в качестве оборотного капитала.

На совещании обсуждены вопросы обеспечения устойчивой работы транспортной сферы в новых условиях.

Перед Министерством транспорта поставлена задача разработать бизнес-модель по преодолению последствий пандемии для АО "Uzbekistan Airways” и "Uzbekistan Airports”.

Даны поручения по выходу на рынок грузовых перевозок по маршруту «Европа-Китай», оптимизации текущих и инвестиционных расходов.

Рассмотрены вопросы привлечения новых авиаперевозчиков на рынок гражданской авиации в целях усиления конкуренции, передачи "Uzbekistan Airways” в управление престижной зарубежной компании.

Заявлено о планах объявить тендер на модернизацию аэропортов, перевести деятельность международных аэропортов Андижана, Бухары, Ургенча и Карши в форму государственно-частного партнерства.

Во время пандемии резко возрос спрос на железнодорожные перевозки. В частности, доля железных дорог в международных грузоперевозках увеличилась с 75 до 87 процентов. Это – хорошая возможность увеличить количество клиентов за счет повышения качества услуг и снижения затрат. Даны указания по оптимизации непрофильных предприятий в составе «Узбекистон темир йуллари», совершенствованию механизмов тарифообразования, обновлению вагонного и локомотивного парка.

На совещании уделено внимание и поддержке предприятий, осуществляющих международные перевозки грузов автотранспортом.

В результате реформ за последние три года в нашей стране втрое увеличилось количество транспортных средств, используемых в международных грузоперевозках, доля отечественных предприятий во внешней торговле – с 37 до 48 процентов.

Определены меры по дальнейшему увеличению количества отечественных перевозчиков и повышению их доли во внешней торговле до 60 процентов. Отмечалось, что один грузовой транспорт может обеспечить работой до пяти человек, что может создать 30 тысяч новых рабочих мест в отрасли.

Глава государства коснулся вопроса внутренних дорог, отметив их плохое состояние и недовольство людей их качеством. Подчеркнута необходимость реконструкции 80 тысяч километров внутренних дорог, внедрения принципа «платит пользователь», который широко применяется во всем мире.

Определено, что будет объявлен тендер на проект платной автомобильной дороги «Ташкент-Андижан», предусматривающий в том числе строительство альтернативного тоннеля на перевале Камчик.