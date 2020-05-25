Срок замены водительских прав продлен до 31 декабря 2021 года

По данным Минюста, в Узбекистане продлили срок замены водительских прав до 31 декабря 2021 года. Ранее крайний срок для замены был 31 декабря 2020 года.

Кроме того, теперь национальные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства старого образца считаются недействительными с 1 января 2022 года (раньше было 1 января 2021 года).

Еще один важный момент - в перечень документов, подтверждающих управление автомототранспортными средствами в течение последних двенадцати месяцев добавлены свидетельство о регистрации авто и страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства – для близких родственников владельца транспортного средства.

Новые права имеют специальные средства защиты, а также электронную метку (NFC), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными. В ней хранится персональный идентификационный номер физического лица, а для юридических лиц — идентификационный номер налогоплательщика. Они полностью соответствуют международным стандартам и годны к использованию в других странах.

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