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  • 25 май 2020 21:53
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Срок замены водительских прав продлен до 31 декабря 2021 года

По данным Минюста, в Узбекистане продлили срок замены водительских прав до 31 декабря 2021 года. Ранее крайний срок для замены был 31 декабря 2020 года.

 

Срок замены водительских прав продлен до 31 декабря 2021 года

 

Кроме того, теперь национальные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства старого образца считаются недействительными с 1 января 2022 года (раньше было 1 января 2021 года).

 

Еще один важный момент - в перечень документов, подтверждающих управление автомототранспортными средствами в течение последних двенадцати месяцев добавлены свидетельство о регистрации авто и страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства – для близких родственников владельца транспортного средства.

 

Новые права имеют специальные средства защиты, а также электронную метку (NFC), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными. В ней хранится персональный идентификационный номер физического лица, а для юридических лиц — идентификационный номер налогоплательщика. Они полностью соответствуют международным стандартам и годны к использованию в других странах.

 

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