Баходир Юсупалиев: «Если уровень заболеваемости продолжит расти в таком темпе, мы вернемся к жесткому карантину»

В последнее время в Узбекистане коронавирус все чаще выявляется среди людей, находящихся вне карантинных зон. В интервью Kun.uz первый заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиев рассказал о реальной эпидемиологической ситуации в стране.

– На сегодняшний день в республике наблюдается новая волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Можете рассказать, кто чаще всего заболевает коронавирусом?

– Действительно, во всем мире наблюдается тяжелая эпидемиологическая ситуация. В настоящее время в мире зарегистрировано более 5,3 млн случаев заражения, ежедневно выявляются более 100 тыс. новых случаев. В Узбекистане также каждый день фиксируется по 30-40, иногда 60 новых случаев заражения. Для предотвращения распространения инфекции в стране были введены ряд ограничений, поэтому у нас заболеваемость чуть ниже, чем в других странах. Но если мы не будем соблюдать санитарные правила, ситуация может усугубиться. Уровень заболеваемости также может подскочить. Если население не будет соблюдать карантинные требования, ситуация выйдет из-под контроля.

– В городе Ташкенте, Навоийской и Самаркандской областях заболевание выявляется среди людей, находящихся вне карантинных зон. Почему так происходит, вы раскрыли цепочку заражения?

– Да, в последнее время вирус выявляется среди населения. Каждый случай заболевания расследуется сотрудниками санитарно-эпидемиологического центра. Безусловно, в основном это происходит из-за общения. Ведь один человек может заразить 50-100 человек. Стоит отметить, что мы индивидуально рассматриваем каждый случай. Зараженных госпитализируем, всех контактировавших помещаем на карантин.

– Раньше источником заражения были граждане, которые приезжали из-за рубежа, а сейчас вирус всё больше выявляется среди населения. В стране появился новый «очаг заражения»?

– У нас первый случай был зафиксирован 15 марта. Тогда люди, контактировавшие с больным, также заразились, и были госпитализированы в установленном порядке. Стоит отметить, что случаи заражения среди людей, которые находятся вне карантинных зон, выявлялись и раньше. В предыдущие месяцы были строгие карантинные меры, поэтому шансов на распространение было меньше. Сегодня, во избежание кризиса и для поддержки экономики, ослабляются карантинные меры. Это означает, что теперь нам необходимо быть еще более ответственными.

– Вы раскрыли цепочку заражения?

– Конечно. У нас есть информация по каждому случаю. Мы точно знаем кто, откуда заразился, и держим ситуацию под контролем.





– В некоторых регионах наблюдается новая волна заболеваемости. В чем причина?

– Вирус и раньше выявлялся среди населения, просто сейчас случаев заражения стало больше.

Повторяю, сегодня вероятность распространения вируса больше, так как население уже не в полной мере соблюдает правила карантина. Следует признать, что коронавирус больше выявляется среди граждан, чья деятельность продолжается в период карантина, т.е. среди тех, кто работает. Сегодня ни один регион не должен относить себя к «зеленой» зоне. Не только регион, но и район, махалля и даже отдельно взятая семья. Ситуация может измениться за миг. В специальную комиссию было внесено предложение о включении Навоийской области в «красную» зону (В начале мая область была «зеленой»).

Повторю, в данный момент мы должны быть крайне бдительными. К осени может наблюдаться еще одна волна коронавируса. Если уровень заболеваемости продолжит расти в таком темпе, мы вернемся к жесткому карантину.