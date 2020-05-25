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  • 25 май 2020 11:01
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Прибыла еще одна партия помощи из Южной Кореи

Из Южной Кореи в Узбекистан доставлена партия медицинских кроватей. Ожидается еще одна часть гуманитарного груза на сумму более 135 тысяч долларов.

 

Прибыла еще одна партия помощи из Южной Кореи

 

Третья партия гуманитарной помощи прибыла 23 мая из Южной Кореи в Узбекистан чартерным грузовым рейсом Uzbekistan Airways, сообщило ИА «Дунё».

 

В состав груза весом около 2 тонн вошли 20 многофункциональных медицинских кроватей с матрацем и полуавтоматическим механизмом. Помощь сформирована при поддержке компании Suwan TPL и посольства страны в Сеуле.

 

Оставшаяся часть гуманитарного груза на сумму более 135 тысяч долларов и весом около 17 тонн будет направлена по мере организации чартерного рейса.


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