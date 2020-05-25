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  • 25 май 2020 10:36
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Детей Сардобы уже к середине лета примет мобильный детский сад

Техногенная катастрофа, связанная с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища, коснулась огромного количества семей. Десятки тысяч людей лишились крова и имущества, и по сей день многим из них попросту некуда вернуться.

 

Детей Сардобы уже к середине лета примет мобильный детский сад

 

В эти трудные дни наши соотечественники явили яркий пример единения перед лицом трагедии, оказав беспрецедентную коллективную помощь сардобинцам. Этот общий порыв вдохновил многих предпринимателей включиться в процесс восстановления региона. 

 

Так, несколько компаний, объединенные инициативой главы Центральноазиатской конфедерации MMA Отабека Умарова, решили внести свой вклад в поддержку детей Сырдарьи. Общеизвестно, что инфраструктуре области был нанесен серьезный ущерб: в частности, серьезно пострадали несколько детских садов и школ, говорится на сайте акции. 


В рамках акции SARDOBA BOLALARIGA на спонсорские средства в кратчайшие сроки будет возведен мобильный детский сад, оснащенный всем необходимым оборудованием и техникой. Уже к середине лета он будет готов принять около 100 детей, сообщает Народное слово.


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