Детей Сардобы уже к середине лета примет мобильный детский сад

Техногенная катастрофа, связанная с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища, коснулась огромного количества семей. Десятки тысяч людей лишились крова и имущества, и по сей день многим из них попросту некуда вернуться.

В эти трудные дни наши соотечественники явили яркий пример единения перед лицом трагедии, оказав беспрецедентную коллективную помощь сардобинцам. Этот общий порыв вдохновил многих предпринимателей включиться в процесс восстановления региона.

Так, несколько компаний, объединенные инициативой главы Центральноазиатской конфедерации MMA Отабека Умарова, решили внести свой вклад в поддержку детей Сырдарьи. Общеизвестно, что инфраструктуре области был нанесен серьезный ущерб: в частности, серьезно пострадали несколько детских садов и школ, говорится на сайте акции.





В рамках акции SARDOBA BOLALARIGA на спонсорские средства в кратчайшие сроки будет возведен мобильный детский сад, оснащенный всем необходимым оборудованием и техникой. Уже к середине лета он будет готов принять около 100 детей, сообщает Народное слово.