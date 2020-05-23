Объявлен порядок совершения хайит намаза и празднования Рамазон хайита

Совет улемов Управления мусульман Узбекистана объявил рекомендации по празднованию Рамазон хайита и совершению праздничного намаза.

На основании правовых мусульманских источников и шариатских доказательств Совет улемов Управления мусульман Узбекистана опубликовал следующие рекомендации для празднования Рамазан хайита в период карантина:

– Принимая во внимание временную приостановку публичных молитв в мечетях во время карантина, с мусульман снимаются обязательства по совершению хайит намаза.

В день хайита нашим соотечественникам рекомендуется совершать четыре ракаата нафиль-намаза в своих домах после восхода солнца.

– Накануне праздника Рамазан хайит и в праздничные дни рекомендуется узнавать о состоянии пожилых и больных, а также поздравлять с праздником хайит и соблюдать другие традиции и обычаи в соответствии с требованиями карантина, сообщает Узньюс.