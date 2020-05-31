Двое заключены под стражу по делу о Сардобинском водохранилище

Двое лиц привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по факту частичного обрушения плотины на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области, сообщает

В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Имена этих лиц не уточняются.

«В целях предотвращения случаев препятствия установлению истины по делу остальные подробности не могут быть разглашены», — отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, среди подозреваемых — Фахриддин Данабаев (1987 г. р.), работающий начальником дирекции по развитию и эксплуатации объекта водохранилища «Сардоба» при компании «Узбекистон темир йуллари» с 21 сентября 2018 года. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью «а» части 3 статьи 207 Уголовного кодекса (должностная халатность, повлекшая смерть человека).

Как сообщалось ранее, по факту чрезвычайного происшествия, произошедшего 1 мая, 3 мая было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 (должностная халатность) и пункту «б» части 2 статьи 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что следственная группа рассматривает следующие основные версии чрезвычайного происшествия:

·ошибки при проектировании;

·несоблюдение строительных норм;

·ошибки в процессе эксплуатации;

·стихийное бедствие.

Ведение следственных действий в рамках уголовного дела возложено на органы Службы государственной безопасности.