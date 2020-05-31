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  • 23 май 2020 1:15
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Двое заключены под стражу по делу о Сардобинском водохранилище

Двое заключены под стражу по делу о Сардобинском водохранилище

Двое лиц привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по факту частичного обрушения плотины на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области, сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Узбекистана.

 

В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Имена этих лиц не уточняются.

 

«В целях предотвращения случаев препятствия установлению истины по делу остальные подробности не могут быть разглашены», — отметили в Генпрокуратуре.

 

Как сообщил источник в правоохранительных органах, среди подозреваемых — Фахриддин Данабаев (1987 г. р.), работающий начальником дирекции по развитию и эксплуатации объекта водохранилища «Сардоба» при компании «Узбекистон темир йуллари» с 21 сентября 2018 года. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью «а» части 3 статьи 207 Уголовного кодекса (должностная халатность, повлекшая смерть человека).

 

Как сообщалось ранее, по факту чрезвычайного происшествия, произошедшего 1 мая, 3 мая было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 (должностная халатность) и пункту «б» части 2 статьи 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ) Уголовного кодекса.

 

Ранее сообщалось, что следственная группа рассматривает следующие основные версии чрезвычайного происшествия:

·ошибки при проектировании;

·несоблюдение строительных норм;

·ошибки в процессе эксплуатации;

·стихийное бедствие.

 

Ведение следственных действий в рамках уголовного дела возложено на органы Службы государственной безопасности.


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