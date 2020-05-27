Узбекистан ждут жаркие выходные: в некоторых районах столбик термометра поднимется до 40 градусов. Такая температура на 4-6 градусов превысит среднемноголетние значения, приблизившись к самой высокой за всю историю наблюдений, сообщает Podrobno.uz.

В пятницу северные и южные районы Узбекистана ожидает вынос сухой и теплой воздушной массы из Ирана. На всей территории республики "Узгидромет" прогнозирует солнечную погоду с дневной температурой воздуха до 28-31 градуса, а по северу, пустынной зоне и южным областям – до 33-35 градусов.

23-24 мая температура воздуха продолжит повышаться за счет усиления влияния воздушных потоков с юга. Ночная температура воздуха будет в пределах 15-18 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 35-37 градусов, местами по северу, югу и пустынной зоне до 38-40 градусов.

Как отмечают метеорологи, эта температура на 4-6 градусов превысит среднемноголетние значения. Показатели приблизятся к температуре, наблюдавшейся в эти дни в самые теплые годы.

По северу и пустынной зоне республики местами ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.