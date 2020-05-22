Президент: народ не получил никакой выгоды от статистических отчетов

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев проводит совещание с участием хокимов Андижанской области и районов, руководителей отраслей экономики.
В начале своего выступления глава нашего государства поздравил всех с праздником Рамазан-хайит.
Особое внимание на совещании уделено развитию отраслей экономики, сокращению бедности, созданию рабочих мест. Отмечалось, что в Андижанской области насчитывается более 40 тысяч малообеспеченных семей, необходимо создавать для них источники дохода за счет реализации промышленных проектов, развития сельского хозяйства и садоводства, семейного бизнеса, ремесленничества и самозанятости.
Определено, что отныне в каждом секторе будет организован штаб по сокращению бедности. К штабам будут прикреплены представители ведомств экономики, финансов, труда, инвестиций, налоговых органов и банков. Размер их заработной платы будет зависеть от достигнутых результатов. Налоговые органы станут не проверщиками, а помощниками налогоплательщика.