Президент: народ не получил никакой выгоды от статистических отчетов

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев проводит совещание с участием хокимов Андижанской области и районов, руководителей отраслей экономики.

В начале своего выступления глава нашего государства поздравил всех с праздником Рамазан-хайит.

Особое внимание на совещании уделено развитию отраслей экономики, сокращению бедности, созданию рабочих мест. Отмечалось, что в Андижанской области насчитывается более 40 тысяч малообеспеченных семей, необходимо создавать для них источники дохода за счет реализации промышленных проектов, развития сельского хозяйства и садоводства, семейного бизнеса, ремесленничества и самозанятости.

- Заместители Премьер-министра, хокимы и руководители секторов должны знать проблемы каждой бедной семьи и работать с ними адресно, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Определено, что отныне в каждом секторе будет организован штаб по сокращению бедности. К штабам будут прикреплены представители ведомств экономики, финансов, труда, инвестиций, налоговых органов и банков. Размер их заработной платы будет зависеть от достигнутых результатов. Налоговые органы станут не проверщиками, а помощниками налогоплательщика.





- До сих пор не было выработано правильное направление, руководствуясь лишь цифрами от статистов, наш народ не получил от этого никакой выгоды. Предложения должны исходить из районов, от самих людей. Министры, руководители должны больше работать в регионах, отдаленных селах, а не в кабинете. Руководитель, который не проявляет самоотверженности в такой сложной ситуации, равен предателю. Вы получаете зарплату благодаря народу. Чем ближе государственный служащий к народу, тем больше результатов будет достигнуто на местах, и будут обеспечен принцип справедливости, - подчеркнул Президент.