Провал грунта из-за строящегося метро? В "Узбекистон темир йуллари" объяснили ситуацию

Накануне в социальных сетях распространились фотографии, на которых запечатлён участок с провалом грунта недалеко от опор эстакад надземного метро столицы.

Дирекцией капитального строительства АО "Узбекистон темир йуллари" был изучен данный факт и выяснилось, что причиной провала грунта, при въезде на столичную улицу Шахсанам, стал обвал под землёй защитной П-образной бетонной плиты перекрытия над водопроводной трубой диаметром 1200 мм. По сообщению представителей ГУП "Сувсоз" города Ташкент, повреждений в коммуникации водопроводной конструкции и утечки нет. Есть вероятность того, что дорожное покрытие и бетонная плита не выдержали массивного внешнего давления. Причиной происшествия занимаются соответствующие службы.



В настоящее время сотрудники городской службы организации водоснабжения и водоотведения ведут ремонтно-восстановительные работы.



Между тем, как подчеркивают в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари", повода для беспокойства наших сограждан о влиянии этого происшествия на строящуюся кольцевую линии метро нет. Место происшествия находится между опорными столбами в 10 метрах от строящейся надземной эстакады и по словам специалистов угрозы объекту не представляет.

Источник