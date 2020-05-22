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  • 22 май 2020 10:54
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Зироат Мирзиёева с дочерью навестила эвакуированных жителей Сырдарьи

Она поинтересовалась самочувствием и условиями в местах временного проживания тех людей, который пострадали от наводнения.

 

Зироат Мирзиёева с дочерью навестила эвакуированных жителей Сырдарьи

 

Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева вместе с дочерью Саидой посетила места чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище и встретилась с местными жителями, сообщает фонд Zamin.

"Со стороны легко говорить: не отчаивайтесь, эти дни останутся позади! Но лишь вы сами знаете о том, что творится в вашей душе! Вы экономили на себе и поднимали дома, дабы ваши сыновья обрели жилища. Отказывая себе в обновках, копили дочерям приданое. Нам все известно, мы все видели, слышали. Очень хотелось навестить вас накануне Хайита − священного праздника, поддержать хотя бы добрым словом. Давайте помолимся в эти почитаемые дни и попросим благое. Да останутся позади эти бедствия и трудности. Пусть каждый из вас живет в кругу своей семьи в спокойствии и здравии. Даст Аллах, все будет хорошо. Мы с вами. Весь народ Узбекистана с вами! С вами наш президент!" – сказала Зироат Мирзиёева.

 

Зироат Мирзиёева с дочерью навестила эвакуированных жителей Сырдарьи

 

В ходе визита было объявлено о совместном социальном проекте фонда Zamin и Федерации профсоюзов Узбекистана для поддержки семей из 11 пострадавших махаллей Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов.

 

 

Зироат Мирзиёева с дочерью навестила эвакуированных жителей Сырдарьи

 

В период восстановления затопленных районов люди старше 60 лет получат бесплатное десятидневное лечение в санаториях и зонах отдыха в городе Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областях, а дети в возрасте от 7 до 14 лет отдохнут на безвозмездной основе в летних оздоровительных лагерях.


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