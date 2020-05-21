В Минздраве рассказали, как происходит смена цветовых режимов карантина

Эксперт Штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Хабибулла Окилов рассказал, как города, районы и области переводятся с "красного" режима риска заражения коронавирусом на "желтый" и "зеленый", сообщает Podrobno.uz.

"Категория карантина может измениться с "красного" на "желтый" при снижении количества новых случаев заражения и увеличении количества выздоровевших. Если выявление новых больных прекратится, и все обнаруженные больные вылечатся, то цветовая категория изменится с "желтого" на "зеленый", – отметил он в ходе брифинга в Ташкенте.

При этом, добавил он, если город или регион получил "красный" уровень, то въезд и выезд из него запрещен до перехода его в "желтый" или "зеленый" статус.

"При перехода города, района или области в "красную" зону, что означает обнаружение там новых случаев коронавирусной инфекции, этот статус дается минимум на 14 дней", – подчеркнул Окилов.