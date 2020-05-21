Интернет-магазины предлагают перевести на виртуальные кассы с 2021 года

Государственный налоговый комитет выставил на общественное обсуждение проект постановления Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы онлайн кассовых машин и виртуальных касс в сфере торговли и услуг».

Как сообщает gazeta.uz, документ предусматривает внесение изменений и дополнений в постановление правительства №943 от 23 ноября 2019 года «О мерах по обеспечению применения онлайн контрольно-кассовых аппаратов и системы виртуальной кассы».

В частности, определен состав рабочей группы по проведению экспертизы онлайн-ККМ или виртуальных касс. В рабочую группу войдут представители «Центра кибербезопасности», Узбекского агентства по стандартизации, метрологии и сертификации, органов государственной налоговой службы и других организаций.

Проектом постановления предусмотрено, что с 1 января 2021 года на использование виртуальных касс перейдут субъекты, занимающиеся электронной коммерцией, — предпринимательской деятельностью, связанной с продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг с помощью информационных систем.

Если субъекты предпринимательства переходят на использование виртуальных касс с условием регистрации в налоговых органах до 1 января 2021 года, им предлагается предоставить право уменьшения суммы начисленного и подлежащего уплате налога на прибыль или налога с оборота либо фиксированной суммы налога на доход на сумму расходов, связанных с внедрением виртуальных касс. Уменьшенная сумма предоставляется в размере, не превышающем 10 базовых расчетных величин.

Для внесения онлайн-ККМ или виртуальных касс, а также центров технического обслуживания в государственный реестр предусмотрено формирование со стороны заявителя резервной суммы, которая вносится на специальный счет уполномоченного органа. Это можно сделать также на основе гарантийного письма страховых компаний в течение шести месяцев. Резервную сумму на основе гарантийного письма банк может оставить для потребностей предпринимателей.

С учетом реальных возможностей производителей отечественных онлайн-ККМ условие «наличия экрана с разрешением не менее TFT LCD 800*480» исключено из технических требований к устройству.

При неисправности работы онлайн-КМК или виртуальной кассы центры технического обслуживания, согласно предлагаемому проекту, должны установить предпринимателю резервный аппарат в течение 72 часов (сейчас — один день).

В сентября 2019 года сообщалось, что наряду с онлайн-ККМ внедряется платформа обмена данными — виртуальная касса с функцией онлайн-передачи налоговым органам данных о расчетах с населением через торговые точки (точки оказания услуг) в наличной форме или посредством банковских пластиковых карт.

Субъекты предпринимательства, имеющие наличную выручку, будут поэтапно переводиться на использование онлайн-ККМ либо виртуальной кассы согласно утвержденному графику:

·занимающиеся реализацией алкогольной и табачной продукции, лекарств, бензина, дизтоплива и газа для автомобилей — 1 января 2020 года;

·субъекты предпринимательства, годовой оборот (выручка) которых по итогам прошлого года превысил 5 млрд сумов, — 1 августа 2020 года;

·субъекты предпринимательства, годовой оборот (выручка) которых по итогам прошлого года превысил 100 млн сумов или достиг указанного предельного размера в течение года, — 1 января 2021 года;

·все субъекты предпринимательства — 1 января 2022 года.

Обсуждение проекта документа продлится до 3 июня.