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  • 21 май 2020 20:08
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В Узбекистане объявили дату празднования Рамазан хайита

В Узбекистане объявили дату празднования Рамазан хайитаШавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании Рамазан хайита.


Принимая во внимание решение Управления мусульман о совпадении в 2020 году первого дня Рамазан хайита с 24 мая (воскресенье), этот день будет отмечаться в стране как праздник, говорится в документе.


«Священный месяц Рамазан, являющийся месяцем благодеяния, щедрости и милосердия, в текущем году по причине коронавирусной пандемии в нашей стране достойно проводится дома, в кругу семьи, в атмосфере взаимопонимания и согласия», — говорится в постановлении.

 

Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Министерством по поддержке махалли и семьи, комитетом по делам религий при Кабинете Министров, а также общественными организациями поручено осуществить соответствующие меры по проведению Рамазан хайита в соответствии с национальными и религиозными традициями нашего народа, с соблюдением требований карантина.

 

Кроме того, национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации рекомендовано широко освещать мероприятия, связанные с празднованием Рамазан хайита.


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