Наркокурьеров взяли с поличным

Незаконный ввоз наркотических веществ, а также их незаконный оборот строго запрещены, и влечет за собой уголовную ответственность. Одной из приоритетных задач деятельности таможенных органов является выявление, предупреждение и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота и выращивания наркотиков.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства Бухарского областного таможенного Управления во взаимодействии с представителями Службы государственной безопасности (СГБ РУз), были выявлены несколько фактов незаконного оборота наркотических веществ.

На основании информации, полученной в ходе оперативного мероприятия, был досмотрен легковой автомобиль, припаркованный возле медицинского института города Бухары. Участниками оперативной группы был также досмотрен гражданин Ж.Н., который сидел в качестве пассажира на переднем сиденье автомобиля. В результате, в левом кармане его одежды было обнаружено завернутое в полиэтилен наркотическое вещество "гашиш” в количестве 46,09 грамм.

В ходе очередного оперативного мероприятия, проведенного в Гиждуванском районе области, был досмотрен в соответствии с установленным порядком дом гражданина З.А. В результате досмотра в доме у гражданина был обнаружен один полиэтиленовый сверток в котором находилось наркотическое вещество «гашиш» в количестве 2,11 грамм.

В ходе очередного мероприятия, проведенного в том же районе области, в соответствии с установленным порядком был досмотрен гражданин С.Н., ехавший в качестве пассажира в автомобиле условного покупателя.

В результате, был задержан гражданин при попытке продажи условному покупателю за 2 350 000 сум наркотического вещества «гашиш» в количестве 3,31 грамм, который был завернут в кусок черного цвета полиэтилена.

В настоящее время по выявленным фактам продолжаются следственные действия, сообщает Народное слово со ссылкой на пресс-службу ГТК РУз.