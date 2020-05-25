Шавкат Мирзиёев: Нам следует оценивать нашу работу глазами людей

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 мая прибыл в Андижанскую область.

Глава государства посетил фермерское хозяйство «Кухна водий бахори» в Алтынкульском районе, где ознакомился с состоянием развития пшеницы и хлопчатника.

- В зарубежных странах, где климатические условия схожи с нашими, получают до 70 центнеров хлопка. Как? Работая по науке, подходя с умом. Учитывая нехватку земли в Андижане, необходимо использовать ее с двойной эффективностью. Есть тысячи безработных, малообеспеченных людей. Мы должны оценивать нашу работу их глазами, - сказал Президент.

Глава государства поручил создать Андижанский опыт выращивания сои между рядами хлопчатника.

- Фермер должен выходить на поле не для плана, а для получения дохода. Если посадить сою, от одного поля можно заработать более чем в два раза больше, обеспечить работой еще больше людей. Получаемые от нее масло и корм имеют высокое качество и пользуются спросом на рынке. Да, это сложно. Но ведь не бывает легкой работы, - отметил Шавкат Мирзиёев.

Подчеркнуто, что для развития агротехнологий важно создать высшее учебное заведение сельскохозяйственного направления на базе Андижанского областного филиала Ташкентского государственного аграрного университета.

Общая площадь фермерского хозяйства "Кухна водий бахори" составляет почти 76 гектаров. В текущем году планируется заготовить дополнительно 20 центнеров зерна и 10 центнеров хлопка с каждого гектара. Ожидается, что урожайность зерна составит 81 центнер на гектар.

В хозяйстве на постоянной и сезонной основе трудятся 60 человек. Налажены животноводство и пчеловодство.

Здесь же прошла презентация проектов по развитию хлопковых, зерновых и плодоовощных кластеров, а также различных направлений животноводства.

Глава государства ознакомился также с передвижной агрохимической лабораторией на базе переоборудованного автобуса, пишет Уза.