Шавкат Мирзиёев: Нам следует оценивать нашу работу глазами людей

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 мая прибыл в Андижанскую область.
Глава государства посетил фермерское хозяйство «Кухна водий бахори» в Алтынкульском районе, где ознакомился с состоянием развития пшеницы и хлопчатника.
Глава государства поручил создать Андижанский опыт выращивания сои между рядами хлопчатника.
Подчеркнуто, что для развития агротехнологий важно создать высшее учебное заведение сельскохозяйственного направления на базе Андижанского областного филиала Ташкентского государственного аграрного университета.
Общая площадь фермерского хозяйства "Кухна водий бахори" составляет почти 76 гектаров. В текущем году планируется заготовить дополнительно 20 центнеров зерна и 10 центнеров хлопка с каждого гектара. Ожидается, что урожайность зерна составит 81 центнер на гектар.
В хозяйстве на постоянной и сезонной основе трудятся 60 человек. Налажены животноводство и пчеловодство.
Здесь же прошла презентация проектов по развитию хлопковых, зерновых и плодоовощных кластеров, а также различных направлений животноводства.
Глава государства ознакомился также с передвижной агрохимической лабораторией на базе переоборудованного автобуса, пишет Уза.