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  • 21 май 2020 14:30
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Шавкат Мирзиёев: Нам следует оценивать нашу работу глазами людей

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 мая прибыл в Андижанскую область.

Глава государства посетил фермерское хозяйство «Кухна водий бахори» в Алтынкульском районе, где ознакомился с состоянием развития пшеницы и хлопчатника.

 

Шавкат Мирзиёев: Нам следует оценивать нашу работу глазами людей

 

- В зарубежных странах, где климатические условия схожи с нашими, получают до 70 центнеров хлопка. Как? Работая по науке, подходя с умом. Учитывая нехватку земли в Андижане, необходимо использовать ее с двойной эффективностью. Есть тысячи безработных, малообеспеченных людей. Мы должны оценивать нашу работу их глазами, - сказал Президент.

 

Шавкат Мирзиёев: Нам следует оценивать нашу работу глазами людей

 

Глава государства поручил создать Андижанский опыт выращивания сои между рядами хлопчатника.

 

- Фермер должен выходить на поле не для плана, а для получения дохода. Если посадить сою, от одного поля можно заработать более чем в два раза больше, обеспечить работой еще больше людей. Получаемые от нее масло и корм имеют высокое качество и пользуются спросом на рынке. Да, это сложно. Но ведь не бывает легкой работы, - отметил Шавкат Мирзиёев.

 

Подчеркнуто, что для развития агротехнологий важно создать высшее учебное заведение сельскохозяйственного направления на базе Андижанского областного филиала Ташкентского государственного аграрного университета.

 

Шавкат Мирзиёев: Нам следует оценивать нашу работу глазами людей

 

Общая площадь фермерского хозяйства "Кухна водий бахори" составляет почти 76 гектаров. В текущем году планируется заготовить дополнительно 20 центнеров зерна и 10 центнеров хлопка с каждого гектара. Ожидается, что урожайность зерна составит 81 центнер на гектар.

 

В хозяйстве на постоянной и сезонной основе трудятся 60 человек. Налажены животноводство и пчеловодство.

 

Здесь же прошла презентация проектов по развитию хлопковых, зерновых и плодоовощных кластеров, а также различных направлений животноводства.

 

Глава государства ознакомился также с передвижной агрохимической лабораторией на базе переоборудованного автобуса, пишет Уза.


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