Семейные баталии: почему бабушки и родители не могут поделить детей

Уполномоченный по правам ребенка в Узбекистане рассказала о назревшей в обществе проблеме, когда в семье пытаются установить монопольное право на воспитание ребенка, пренебрегая его собственным интересам.

По ее словам, до 16 марта, пока не объявили в стране карантинные меры, встречи с ней искали, к примеру, бабушки, которые хотели оградить своих внуков от участия в воспитании их же матери или отца.

"К сожалению, это лишь один из вопросов, который мы успели проанализировать до наступления эпидемии. И по поводу этой проблемы хочу заявить, что родители – супруги, то есть мать и отец, имеют равные права на воспитание и содержание своего ребенка", — подчеркнула Юнусова.



По словам омбудсмена, бабушки, которые приходили на прием, высказывали ей различного рода доводы и обосновывали свои требования тем, что якобы снохи отказывались от участия в воспитании, либо оказывали плохое влияние на ребенка. Однако зачастую это происходило на фоне явной личной неприязни между свекровью и невесткой или между зятем и тещей.

Юнусова отметила, что в таких случаях бабушки и дедушки вместо того чтобы препятствовать встрече внуков с родителями должны способствовать тому, чтобы дети одинаково любили и папу, и маму.

"Таких заявлений к нам поступает много. К сожалению, они не понимают, что ситуация, когда дети растут в атмосфере неприязни и противоречий между родителями, плохо влияет на их эмоциональное состояние и психологическое развитие. Конечно, тут важна роль психологов, а также махаллинских комитетов, которые будут разъяснять что не стоит противопоставлять участие обоих родителей", — добавила правозащитник.

Но не только бабушки ищут помощи — за советом приходят и молодые родители. По мнению омбудсмена, назрела необходимость создания соответствующей литературы по гармоничному воспитанию детей.

"Стать родителем можно быстро, но исполнять прямые родительские обязанности — это сложный и тяжёлый труд", — заключила уполномоченный по правам ребенка.

По ее мнению, в этом важном социальном процессе необходима солидарность, участие общественных институтов, а также чувство персональной ответственности за свою семью и своих детей.

Источник