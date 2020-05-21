Семейные баталии: почему бабушки и родители не могут поделить детей

Уполномоченный по правам ребенка в Узбекистане рассказала о назревшей в обществе проблеме, когда в семье пытаются установить монопольное право на воспитание ребенка, пренебрегая его собственным интересам.
По ее словам, до 16 марта, пока не объявили в стране карантинные меры, встречи с ней искали, к примеру, бабушки, которые хотели оградить своих внуков от участия в воспитании их же матери или отца.
По словам омбудсмена, бабушки, которые приходили на прием, высказывали ей различного рода доводы и обосновывали свои требования тем, что якобы снохи отказывались от участия в воспитании, либо оказывали плохое влияние на ребенка. Однако зачастую это происходило на фоне явной личной неприязни между свекровью и невесткой или между зятем и тещей.
Юнусова отметила, что в таких случаях бабушки и дедушки вместо того чтобы препятствовать встрече внуков с родителями должны способствовать тому, чтобы дети одинаково любили и папу, и маму.
Но не только бабушки ищут помощи — за советом приходят и молодые родители. По мнению омбудсмена, назрела необходимость создания соответствующей литературы по гармоничному воспитанию детей.
По ее мнению, в этом важном социальном процессе необходима солидарность, участие общественных институтов, а также чувство персональной ответственности за свою семью и своих детей.