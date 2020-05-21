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  • 21 май 2020 10:44
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Грузовик столкнулся с тепловозом в Зарафшане

В Навоийской области водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с тепловозом. Водитель госпитализирован, грузовик и локомотив повреждены.

 

Грузовик столкнулся с тепловозом в Зарафшане

 

В Навоийской области грузовой автомобиль MAN со строительными материалами столкнулся с маневровым тепловозом, сообщила газета «Олтин водий».

 

Инцидент произошел 18 мая примерно в 16:50. Водитель грузовика Х. О., направляясь в Зарафшан по автодороге А-379, нарушил Правила дорожного движения и совершил столкновение с составом на 8-м железнодорожном переезде.

 

В результате происшествия грузовик опрокинулся, водитель получил травмы и доставлен в больницу. Серьезные повреждения, как сообщается, также получил тепловоз.


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