Грузовик столкнулся с тепловозом в Зарафшане

В Навоийской области водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с тепловозом. Водитель госпитализирован, грузовик и локомотив повреждены.

В Навоийской области грузовой автомобиль MAN со строительными материалами столкнулся с маневровым тепловозом, сообщила газета «Олтин водий».

Инцидент произошел 18 мая примерно в 16:50. Водитель грузовика Х. О., направляясь в Зарафшан по автодороге А-379, нарушил Правила дорожного движения и совершил столкновение с составом на 8-м железнодорожном переезде.

В результате происшествия грузовик опрокинулся, водитель получил травмы и доставлен в больницу. Серьезные повреждения, как сообщается, также получил тепловоз.