Состоялось открытие трехуровневой транспортной развязки

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с путепроводом, возведенным на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули.

За последние три года автомобилей в Ташкенте стало больше на 95 тысяч. Все более интенсивным становится и транспортный поток между столицей и регионами.

В связи с этим, для увеличения пропускной способности дорог и уменьшения пробок, за последние три года в столице были построены и введены в эксплуатацию 4 путепровода, сообщила пресс-служба Президента.

Ахангаранское шоссе является частью Ташкентской кольцевой автомобильной дороги. Строительство новой части улицы Махтумкули увеличило движение на этих дорогах. Начатый в 2018 году и завершенный в текущем году проект путепровода создал большие удобства для водителей.

Транспортная развязка на этом перекрестке состоит из 3 уровней, длина нижней, тоннельной части составляет 593 метра, средний уровень в виде кольца имеет протяженность 29 метров, эстакадная часть протянулась на 502 метра. На тоннеле и эстакаде – шестиполосное, на среднем уровне – пятиполосное полотно.

Прежде этот перекресток имел пропускную способность 7 тысяч автомобилей в час. Теперь за час здесь могут проехать 20 тысяч транспортных средств. Здесь не используются светофоры, что также обеспечивает бесперебойность движения.

Кроме того, этот новый объект сократил расстояние маршрута «Ташкент-Чимган» на 22 километра.

- Неизбежно, количество автомобилей в Ташкенте будет только расти. Поэтому необходимо действовать наперед и продолжить работу по расширению улиц и строительству мостов, - отметил Президент.

На объекте установлено 170 энергосберегающих опор освещения, благоустроена территория в 15 тысяч квадратных метров.