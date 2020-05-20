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  • 20 май 2020 19:16
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В доме Зульфии-ая...

В доме в махалле "Кушбеги” в Ташкентской области, в котором проживала Зульфия-ая Закирова, Министерство по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан организовало встречу с создателями художественного фильма "Илхак”.

 

В доме Зульфии-ая...

 

На встрече вспомнили стойкость и терпение узбекской женщины, отвагу нашего народа в годы войны.

 

Глава государства выступил с речью о Зульфии-ая Закировой, ее пятерых детях, которые не вернулись с фронта, терпении невесток, предложил установить памятник в ее честь, снять фильм. 

 

В столичном Парке победы воздвигнут памятник Зульфии Закировой и ее невесткам, храбрым сыновьям. Художественный фильм "Илхак”, снятый режиссером Джахонгиром Ахмедовым, стал своего рода гимном отваги и стойкости наших матерей, невест, сыновей.

 

– Простая узбекская женщина стала героем благодаря своему терпению, стойкости, – говорит Диларом Каримова, исполнившая роль Зульфии Закировой. – Фильм можно назвать одой, посвященной всем узбекским женщинам.

 

Участники уделили внимание воспитательному значению фильма "Илхак”. 

 

Министерство по поддержке махалли и семьи вручило памятные подарки жителям дома.

 

Уза


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