В доме Зульфии-ая...

В доме в махалле "Кушбеги” в Ташкентской области, в котором проживала Зульфия-ая Закирова, Министерство по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан организовало встречу с создателями художественного фильма "Илхак”.

На встрече вспомнили стойкость и терпение узбекской женщины, отвагу нашего народа в годы войны.

Глава государства выступил с речью о Зульфии-ая Закировой, ее пятерых детях, которые не вернулись с фронта, терпении невесток, предложил установить памятник в ее честь, снять фильм.

В столичном Парке победы воздвигнут памятник Зульфии Закировой и ее невесткам, храбрым сыновьям. Художественный фильм "Илхак”, снятый режиссером Джахонгиром Ахмедовым, стал своего рода гимном отваги и стойкости наших матерей, невест, сыновей.

– Простая узбекская женщина стала героем благодаря своему терпению, стойкости, – говорит Диларом Каримова, исполнившая роль Зульфии Закировой. – Фильм можно назвать одой, посвященной всем узбекским женщинам.

Участники уделили внимание воспитательному значению фильма "Илхак”.

Министерство по поддержке махалли и семьи вручило памятные подарки жителям дома.

Уза