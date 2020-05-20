В доме Зульфии-ая...

В доме в махалле "Кушбеги” в Ташкентской области, в котором проживала Зульфия-ая Закирова, Министерство по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан организовало встречу с создателями художественного фильма "Илхак”.
На встрече вспомнили стойкость и терпение узбекской женщины, отвагу нашего народа в годы войны.
Глава государства выступил с речью о Зульфии-ая Закировой, ее пятерых детях, которые не вернулись с фронта, терпении невесток, предложил установить памятник в ее честь, снять фильм.
В столичном Парке победы воздвигнут памятник Зульфии Закировой и ее невесткам, храбрым сыновьям. Художественный фильм "Илхак”, снятый режиссером Джахонгиром Ахмедовым, стал своего рода гимном отваги и стойкости наших матерей, невест, сыновей.
Участники уделили внимание воспитательному значению фильма "Илхак”.
Министерство по поддержке махалли и семьи вручило памятные подарки жителям дома.
Уза