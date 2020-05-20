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  • 20 май 2020 11:29
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В Шахрихане после ДТП загорелись "Ласетти" и "Газель"

19 мая в 14:00 на автомагистрали А-373 «Ташкент-Ош» в Шахрихане Андижанской области произошло ДТП. 

 

В Шахрихане после ДТП загорелись "Ласетти" и "Газель"

 

43-летний водитель грузовой "Газели" во время движения задним ходом столкнулся с автомобилем "Ласетти" под управлением 35-летнего мужчины.  Водитель легковушки пострадал и был доставлен в больницу. 

 

В результате столкновения произошел пожар в «Газели», который также распространился на соседний "Ласетти". Внутренняя часть салонов автомобилей оказалась в огне.

 

Пожар был потушен. Пострадавших с ожогами нет.

 

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