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  • 20 май 2020 10:59
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Предложение: не взимать плату с абитуриентов в этом году

С  предложением в этом году не брать плату с абитуриентов за участие в тестовых испытаниях

к ответственным лицам обратился блогер и юрист Хушнудбек Худайбердыев . Его обращение гласит:

 

Предложение: не взимать плату с абитуриентов в этом году

 

«В условиях пандемии финансовые послабления предоставляются во многих областях. Причина проста – доходы населения резко упали, у некоторых исчезли полностью. В этой ситуации государство реализует различные программы финансовой поддержки.

 

Как вы знаете, начиная с прошлого года, для абитуриентов, окончивших учебу в предыдущих годах, была введена плата за участие в тестовых испытаниях в размере половины минимальной зп (101 тысяча сумов). Сообщалось, что с помощью этой системы от абитуриентов было получено более 70 млрд сумов.

 

В этом году этот платеж составит 111,5 тыс. сумов. Ожидается, что документы подадут около 700 000 «старых абитуриентов».

 

Однако, учитывая экономическое положение населения, я предлагаю не взимать никаких платежей с абитуриентов за тестовые испытания в этом году.

 

Как и в 2019 году, участие в тестировании должно быть бесплатным, а все расходы, связанные с вступительными экзаменами, должны покрываться из государственного бюджета. В противном случае в нынешней сложной ситуации многие молодые люди передумают подавать документы, не имея возможности заработать даже 111 000 сумов. Я надеюсь, что Кабинет Министров рассмотрит это предложение в соответствующем порядке и примет решение, которое будет максимально полезным для абитуриентов».


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