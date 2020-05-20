» » » «Хоким одной отставкой не отделается» — президент об изъятии имущества у бизнеса
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  • 20 май 2020 9:09
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«Хоким одной отставкой не отделается» — президент об изъятии имущества у бизнеса

"Если имущество хоть одного предпринимателя будет изъято незаконно, хоким одной лишь отставкой не отделается, но и ответит перед законом», — заявил Шавкат Мирзиёев. Бизнес-омбудсман будет вносить правительству информацию о хокимах, нарушающих права и неприкосновенность собственности предпринимателей.

 

«Хоким одной отставкой не отделается» — президент об изъятии имущества у бизнеса

 

 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 мая провел видеоселекторное совещание, посвященное дополнительным мерам поддержки предпринимательства, сообщила пресс-служба главы государства.

 

На собрании обсуждены дополнительные меры и приоритетные задачи по обеспечению гарантий прав предпринимателей и неприкосновенности их имущества.

 

«Предупреждаю всех хокимов. Если имущество хоть одного предпринимателя будет изъято незаконно, хоким одной лишь отставкой не отделается, но и ответит перед законом», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

 

Компетентные ведомства должны усилить ответственность за нарушение неприкосновенности собственности, обеспечить полноценное исполнение решений суда о компенсации имущества предпринимателей.

 

Согласно поручению президента деловая активность в каждом районе и городе будет анализироваться на ежемесячной основе. Бизнес-омбудсман будет вносить правительству информацию о хокимах районов и городов, которые допускают нарушения прав и неприкосновенности собственности предпринимателей.

 

Кабинет Министров будет рассматривать вопрос о соответствии должности хокимов городов и районов, которые не решают проблемы предпринимателей и не работают с ними в достаточной мере.

 

Президент дал указание освободить от должности хокимов отдельных районов и городов за недостатки в работе с предпринимателями.


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