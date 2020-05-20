«Хоким одной отставкой не отделается» — президент об изъятии имущества у бизнеса

"Если имущество хоть одного предпринимателя будет изъято незаконно, хоким одной лишь отставкой не отделается, но и ответит перед законом», — заявил Шавкат Мирзиёев. Бизнес-омбудсман будет вносить правительству информацию о хокимах, нарушающих права и неприкосновенность собственности предпринимателей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 мая провел видеоселекторное совещание, посвященное дополнительным мерам поддержки предпринимательства, сообщила пресс-служба главы государства.

На собрании обсуждены дополнительные меры и приоритетные задачи по обеспечению гарантий прав предпринимателей и неприкосновенности их имущества.

«Предупреждаю всех хокимов. Если имущество хоть одного предпринимателя будет изъято незаконно, хоким одной лишь отставкой не отделается, но и ответит перед законом», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Компетентные ведомства должны усилить ответственность за нарушение неприкосновенности собственности, обеспечить полноценное исполнение решений суда о компенсации имущества предпринимателей.

Согласно поручению президента деловая активность в каждом районе и городе будет анализироваться на ежемесячной основе. Бизнес-омбудсман будет вносить правительству информацию о хокимах районов и городов, которые допускают нарушения прав и неприкосновенности собственности предпринимателей.

Кабинет Министров будет рассматривать вопрос о соответствии должности хокимов городов и районов, которые не решают проблемы предпринимателей и не работают с ними в достаточной мере.

Президент дал указание освободить от должности хокимов отдельных районов и городов за недостатки в работе с предпринимателями.