В школах отменили итоговые экзамены

Он отметил, что такое решение принято во исполнение поручений президента страны по созданию благоприятных условий для населения во время карантина и с учетом многочисленных обращений родителей в адрес МНО.
«Школам, в качестве исключения, рекомендуется выставить итоговые оценки учеников, основываясь на оценках успеваемости за три четверти учебного года. При этом, в школах, где была успешно внедрена система [электронного дневника] Kundalik.com, рекомендуется принимать во внимание только положительные оценки успеваемости за четвертую четверть в качестве поощрения за старания учеников в период карантина», — сообщил министр.
Шерзод Шерматов выразил благодарность родителям, оказавшим поддержку детям при организации учебного процесса в домашних условиях посредством «онлайн-школы».