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  • 19 май 2020 23:30
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В школах отменили итоговые экзамены

В школах отменили итоговые экзамены

Министерство народного образования Узбекистана приняло решение отменить проведение итоговых экзаменов в школах в текущем учебном году. Об этом сообщил министр народного образования Шерзод Шерматов.

 

Он отметил, что такое решение принято во исполнение поручений президента страны по созданию благоприятных условий для населения во время карантина и с учетом многочисленных обращений родителей в адрес МНО.

 

«Школам, в качестве исключения, рекомендуется выставить итоговые оценки учеников, основываясь на оценках успеваемости за три четверти учебного года. При этом, в школах, где была успешно внедрена система [электронного дневника] Kundalik.com, рекомендуется принимать во внимание только положительные оценки успеваемости за четвертую четверть в качестве поощрения за старания учеников в период карантина», — сообщил министр.

 

Шерзод Шерматов выразил благодарность родителям, оказавшим поддержку детям при организации учебного процесса в домашних условиях посредством «онлайн-школы».

 

ИСТОЧНИК


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