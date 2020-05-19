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  • 19 май 2020 23:25
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За день в Узбекистане выявлено 64 случая коронавируса

За день в Узбекистане выявлено 64 случая коронавируса

Общее число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 2855, увеличившись за день на 64. Об этом сообщил Минздрав.


Из 30 новых случаев 6 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 24 — у граждан, прибывших из-за рубежа (19 граждан прибыли 14 мая из Санкт-Петербурга, 5 человек — 15 мая из Казахстана) и помещенных на карантин.

 

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией по Самаркандской области за сутки увеличилось на 6 и по состоянию на 19 мая 23:00 составляет 281. Общее число вылечившихся в регионе осталось на прежнем уровне - 175 (62% от общего количества заболеваний в регионе), а число пациентов на лечении составляет 106 пациентов.

 

На данный момент по республике от коронавирусной инфекции вылечились 2338 человек. Сейчас в специализированных медицинских учреждениях 9 регионов Узбекистане лечатся 504 пациента. За весь период зафиксировано 13 случаев смерти от COVID-19.

 

За день в Узбекистане выявлено 64 случая коронавируса

 

 


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