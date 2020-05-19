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  • 19 май 2020 22:34
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Колонна автобусов, вывозящая узбекистанцев из России, застряла из-за поломки в Казахстане

На трассе "Самара-Шымкент" сломались 2 автобуса с узбекистанцами, которых вывозят из России транзитом через Казахстан, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на казахстанские СМИ.

 

Колонна автобусов, вывозящая узбекистанцев из России, застряла из-за поломки в Казахстане

 

Ранее на сайте сообщалось, что Узбекистан вывезет в автобусах свыше 1100 соотечественников, находящихся на российско-казахской границе.

 

Машины следовали в составе колонны из 11 автобусов с 549 пассажирами. Все они возвращались из России транзитом через Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области в Узбекистан.

 

Сотрудники полиции оказали содействие иностранным гражданам – помогли в ремонте автобусов, организовали подвоз воды и питания. По завершении ремонтных работ колонна продолжила свой путь.

 

Колонна автобусов, вывозящая узбекистанцев из России, застряла из-за поломки в Казахстане

 

Пассажиры и водители автобусов, попавшие в сложную ситуацию, выразили большую признательность за оказываемое содействие.  

 

Сегодня в ходе совещания в Ташкенте Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан вывез из других государств 39 тысяч соотечественников. Планируется вернуть еще 12 тысяч.


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