В Центробанке рассказали, как мошенники могут снять деньги с вашей карты удаленно и не зная пароля

Однако, когда данные карты без разрешения ее владельца вводятся незнакомыми людьми для подключения к системе дистанционного обслуживания, на мобильный телефон владельца через сервис "СМС уведомление" отправляется секретный код или цифровое уведомление. Если это сообщение (код) узнают незнакомые лица, они смогут удаленно украсть деньги с карты.
Например, мошенник, представив себя по телефону сотрудником банка или организатором различных акций, предложив перевести в карту определенную сумму, может спросить "код подтверждения", пришедший в мобильный телефон владельца карты. В таких случаях не надо раскрывать код, а нужно сообщить о мошенниках в органы внутренних дел.