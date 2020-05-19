В Центробанке рассказали, как мошенники могут снять деньги с вашей карты удаленно и не зная пароля

"Цифры на банковской карте, то есть реквизиты используются для унификации и идентификации владельца, вместе с тем определяют срок действия карты. Данные также используются для подключения банковской карты к системе удаленного обслуживания. Раскрытие цифр банковской карты другому лицу не создаёт опасность", – отметили в регуляторе.

Однако, когда данные карты без разрешения ее владельца вводятся незнакомыми людьми для подключения к системе дистанционного обслуживания, на мобильный телефон владельца через сервис "СМС уведомление" отправляется секретный код или цифровое уведомление. Если это сообщение (код) узнают незнакомые лица, они смогут удаленно украсть деньги с карты.





Например, мошенник, представив себя по телефону сотрудником банка или организатором различных акций, предложив перевести в карту определенную сумму, может спросить "код подтверждения", пришедший в мобильный телефон владельца карты. В таких случаях не надо раскрывать код, а нужно сообщить о мошенниках в органы внутренних дел.

"Не раскрывая другим лицам "секретный код", пришедший в мобильный телефон через услугу "СМС уведомление", вы сохраните деньги в банковской карте и предотвратите незаконные действия мошенников", – подчеркнули в банке.

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