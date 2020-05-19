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  • 19 май 2020 15:16
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Как выпускники школ получат аттестат?

Министерство народного образования в своем официальном Телеграм-канале дало разъяснения выпускникам 11-го класса относительно получения аттестата, без которого не примут заявления для поступления в вуз.

 

Как выпускники школ получат аттестат?

  

 

Учитывая текущую ситуацию с карантинными ограничениями, выпускники 2019-2020 учебного года общеобразовательных школ получат аттестат государственного образца в электронном виде (сканер).

 

Аттестаты будут храниться в учебных заведениях страны до окончания периода карантина. По окончании периода карантина они будут переданы своим владельцам.

 

Отметим, что пока остается неизвестной судьба переводных и выпускных экзаменов в школах. 

 

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