Как выпускники школ получат аттестат?

Министерство народного образования в своем официальном Телеграм-канале дало разъяснения выпускникам 11-го класса относительно получения аттестата, без которого не примут заявления для поступления в вуз.

Учитывая текущую ситуацию с карантинными ограничениями, выпускники 2019-2020 учебного года общеобразовательных школ получат аттестат государственного образца в электронном виде (сканер).

Аттестаты будут храниться в учебных заведениях страны до окончания периода карантина. По окончании периода карантина они будут переданы своим владельцам.

Отметим, что пока остается неизвестной судьба переводных и выпускных экзаменов в школах.

Источник