Водитель «Жигулей» на большой скорости сбил 3-х летнего мальчика

От полученных травм ребенок скончался в больнице.

18 мая в 14:50 часов 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21011, двигаясь с превышением скорости по трассе, проходящей через территорию махалли «Укчи» Узбекистанского района Ферганской области, сбил внезапно выбежавшего на дорогу ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

В результате ДТП 3-летний мальчик умер в больнице из-за тяжелых травм.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Узбекистанского района было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса РУз (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека).