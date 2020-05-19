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  • 19 май 2020 14:32
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Водитель «Жигулей» на большой скорости сбил 3-х летнего мальчика

От полученных травм ребенок скончался в больнице.

 

Водитель «Жигулей» на большой скорости сбил 3-х летнего мальчика

 

18 мая в 14:50 часов 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21011, двигаясь с превышением скорости по трассе, проходящей через территорию махалли «Укчи» Узбекистанского района Ферганской области, сбил внезапно выбежавшего на дорогу ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

 

В результате ДТП 3-летний мальчик умер в больнице из-за тяжелых травм.

 

По данному факту Следственным отделом при ОВД Узбекистанского района было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса РУз (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека).


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