Около 65 кг наркотиков изъяла СГБ из незаконного оборота

Органами СГБ принимаются решительные меры по борьбе с торговлей наркотическими средствами и предотвращению их ввоза и распространения на территории нашей страны.

Так, на основе полученной информации о контрабандно ввезённых из соседнего Таджикистана наркотиках, спрятанных в селе «Сарижар» Сариасийского района Сурхандарьинской области, военнослужащими Пограничных войск СГБ проведено оперативное мероприятие, в результате которого на месте обнаружения в процессуальном порядке был изъят 61 кг 838 гр. «гашиша». В настоящее время принимаются меры по выявлению владельца наркотических средств.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Наманганской области, в городе Намангане остановлен и осмотрен автомобиль марки «Ласетти» под управлением Абдухалила Сабайдуллаева. При осмотре в багажнике машины обнаружено 1,5 кг «гашиша».



В ходе доследственных действий выяснилось, что житель Кыргызской Республики некий «Акром» окольными путями провез наркотики в Янгикурганский район и передал «груз» жителю махалли «Октом» указанного района Баходиру Комилову для последующей передачи Абдухалилу Сабайдуллаеву, который должен был получить его в областном центре.

В ходе оперативного мероприятия на месте происшествия был задержан и Баходир Комилов.

Следует отметить, что житель Туракурганского района Абдухалил Сабайдуллаев, 1964 г.р., в 2016 году по приговору Наманганского областного суда по уголовным делам был осужден к 12 годам лишения свободы за совершение преступления, связанного с торговлей наркотиками, а с 2018 года отбывает наказание в виде исправительных работ.

Также, в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ и органов внутренних дел в махалле «Ёгду» Учкурганского района, граничащей с Кыргызстаном, был остановлен Улугбек Султонов, 1991 г.р. Во время осмотра у него были найдены 278 гр. «гашиша» и 1000 долларов США. Выяснилось, что Султонов получил наркотики от человека по имени «Бахт» из Кыргызстана и контрабандным путем провез их на территорию нашей республики.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Управлением СГБ по Кашкадарьинской области, на посту ДПС в Гузарском районе был остановлен автомобиль марки «Ласетти» под управлением жителя города Денау Сурхандарьинской области Акмаля Урунова, 1987 г.р. При осмотре были изъяты 506 гр. «гашиша» и 236 гр. «опия», спрятанные в моторной части автомобиля.

Как выяснилось, Урунов купил наркотики у жителя Республики Таджикистан по имени «Хуршид» за 4500 долларов США и контрабандным путем провез их в нашу страну, с целью дальнейшей реализации в городе Карши.

Кроме того, жители Пахтаабадского района Андижанской области Абдухамид Иминжонов, 1991 г.р., Санжарбек Косимов, 1998 г.р. и Азаматжон Улжаев, 2002 г.р. были задержаны сотрудниками СГБ при получении 479 гр. «гашиша», переброшенного кыргызскими гражданами через проволочное заграждение узбекско-кыргызской границы, проходящей по территории села «Уйгур» данного района.

Всего в ходе проведенных оперативных мероприятий в общей сложности были изъяты 64 кг 600 гр. «гашиша» и 236 гр. «опия».

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия. Об этом пишет газета "Народное слово".