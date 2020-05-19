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  • 19 май 2020 8:52
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В СЭС объяснили процедуру транспортировки и захоронения тел больных с коронавирусом

Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков разъяснил процедуру транспортировки и захоронения тел больных с коронавирусом

 

В СЭС объяснили процедуру транспортировки и захоронения тел больных с коронавирусом

 

По его словам, тела больных, которые были зарегистрированы или подозревались на наличие COVID-19 и скончались, перевозятся специальным транспортным средством при соблюдении всех противоэпидемических мероприятий.

 

Они выделяются соответствующими отделами патологической анатомии или территориальными филиалами Республиканского научного практического центра судебно-медицинской экспертизы.


"Гробы с телами больных доставляются прямо на кладбище. Категорически запрещается передавать труп родственникам, не перевозя его в специальном транспортном средстве", – отметил Отабеков.

 

При этом тела, которые не были опознаны и отказались забрать родственники, должны быть похоронены на отдельном кладбище в соответствии со всеми вышеперечисленными правилами.

Напомним, что накануне в Узбекистане скончался 13-й пациент с коронавирусом, сообщает Podrobno.uz.


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