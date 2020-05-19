» » » В доме в Нукусе за игрой в карты в карантин застали группу из 19-ти человек
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  • 19 май 2020 8:45
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В доме в Нукусе за игрой в карты в карантин застали группу из 19-ти человек

Сотрудниками МВД Каракалпакстана во время проведения оперативно-профилактических мероприятий в ночь с 13 на 14 мая в одном из домов Нукуса задержана группа лиц из 19 человек, играющих в азартные игры, с вещественными доказательствами. 

 

В доме в Нукусе за игрой в карты в карантин застали группу из 19-ти человек

 

Члены группы в возрасте от 25 до 58 лет, несмотря на объявленные в стране карантинные меры, организовали постоянный игорный дом. В качестве вещественного доказательства были изъяты и оформлены деньги, поставленные на кон в игре, - в общей сложности более 42 миллионов сумов, 3750 долларов, 8 игральных колод и серое вещество в сигаретной упаковке.

 

В результате проведенной экспертизы выяснилось, что это гашиш - наркотическое вещество, пишет УзА.

 

По данному факту в отношении участников азартных игр было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

 

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