Вынесен приговор женщине, которая задавила детей в Юнусабадском районе Ташкента

Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента завершил рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимой Л. Толмачёвой, 1977 г.р.

Как сообщил UzNews.uz руководитель пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов, cудебный процесс проходил под председательством судьи Э. Шамсутдиновой.

Согласно материалам уголовного дела Л. Толмачева 4 июня 2019 года в 18:26 часов, управляя личным транспортным средством марки Nexia-3 двигалась по межмассивной дороге, предназначенной для движения безрельсовых транспортных средств, расположенной между жилыми домами № 5, 6, 7 квартала 11 Юнусабадского района Ташкента.

Женщина, изменив направление транспортного средства в правую сторону, предназначенную для автомашин и прохода пешеходов, заметила стоявших вдоль дороги жителей ближайших жилых домов Г. А. (2007 г. р.), И. С. (2007 г. р.), Я. С. (2007 г. р.) и Ф. Р. (2006 г. р.). Однако, грубо нарушая правила дорожного движения, она продолжила движение и совершила наезд на несовершеннолетних Г. А., И. С. и Я. С.

В результате наезда, несовершеннолетний Г. А. скончался от полученных телесных повреждений, потерпевший Я. С. получил легкие, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья, телесные повреждения, потерпевший И. С. получил телесные повреждения средней степени тяжести.

В ходе судебного процесса были заслушаны показания подсудимой, свидетелей, потерпевших и их законных представителей, исследованы доказательства и проверены доводы защиты подсудимой.

Суд, всесторонне и в полной мере исследовав материалы уголовного дела, признал Л. Толмачёву виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 266 части 2 УК РУз (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее повлекшее смерть человека).

Приговором суда от 18 мая 2020 года Л. Толмачёвой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Судом определено отбытие назначенного наказания в колониях-поселениях и исчисление срока наказания с 6 июня 2019 года.