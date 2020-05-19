Через Казахстан автобусами вернутся 1100 узбекистанцев

По поручению главы государства, с компетентными органами России и Казахстана проработан вопрос вывоза скопившихся на российской-казахстанской межгосударственной границе граждан Узбекистана на Родину.

Посольствами нашей страны в г.Москве и г.Астане, Генеральными консульствами в г.Казани и г.Актау составлен список соотечественников, находящихся возле контрольно-пропускного пункта «Маштаково», а также решены организационные и транспортные вопросы.

Всего на Родину будут вывезены 1100 соотечественников, включенные в вышеуказанный список. В частности, 18 мая и 19 мая планируется выезд на автобусах в Узбекистан по 550 сограждан, которые по прибытии будут размещены на 14-дневный карантин.

Как отмечает МИД, вывоз соотечественников через российско-казахскую границу осуществляется в качестве исключения и на основе ранее сформированного дипломатическими представительствами списка. Составление дополнительного списка не предусматривается.

В этой связи, убедительно просят находящихся на территории России сограждан не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускному пункту «Маштаково» или другим пунктам пересечения российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры.

Относительно возобновления возвращения наших граждан через территорию Казахстана будет дана дополнительная информация.

Источник