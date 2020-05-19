Впереди – вступительные экзамены

В соответствии с Указом Президента «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в "Год развития науки, просвещения и цифровой экономики”» от 2 марта 2019 года, в вузах грядет реформация, сообщает Телеграм-канал «Образование».

Начиная с 2020/2021 учебного года:

- будет оптимизирована нагрузка преподавателей школ, в 2 раза сокращено количество предметов в вузах, не связанных с основной специализацией;





- поэтапно будут увеличены в 2 раза квоты приёма в вузы на основе государственного гранта;





- студентам вузов предоставляется возможность оплаты за обучение в равных долях не менее четырех раз в течение учебного года;





- в 2020 году 5 вузов, отобранные на конкурсной основе, будут трансформированы в сотрудничестве с престижными зарубежными высшими образовательными учреждениями;





- в 2020 году будут активизированы фундаментальные и прикладные исследования в таких направлениях, как математика, химия, биология и геология.