От абитуриента до студента – имеющиеся возможности

В случае, если абитуриент не смог поступить в вуз по установленной квоте, он может быть принят на основе сурерконтракта.

При этом, размер суперконтракта определяется исходя из размера базового контракта выбранного направления следующим образом:

- при нехватке до 1 балла — в 1,5-кратном размере;

- при нехватке от 1,1 балла до 2 баллов — в 2-кратном размере;

- при нехватке от 2,1 баллов до 3 баллов — в 2,5-кратном размере;

- при нехватке от 3,1 баллов до 4 баллов— в 3-кратном размере;

- при нехватке от 4 баллов до минимального количества (56,7) баллов – в 10-кратном и выше (в зависимости от направления)

Кроме того, набравшие менее 56,7 баллов также могут стать студентами.

Для этого, абитуриенты должны оплатить 2-кратную максимальную сумму суперконтракта в соответствии с выбранным направлением.

Например, если размер увеличенного контракта составляет 10 размеров (10 млн сумов), то должно быть уплачено 20 размеров (20 млн сумов). Минобразование напоминает, что суперконтракт оплачивается только за первый учебный год.