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  • 18 май 2020 23:30
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Число случаев коронавируса достигло 2791

Число случаев коронавируса достигло 2791

Общее число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 2791, увеличившись за сутки на 38, сообщила пресс-служба Минздрава.

 

Из 12 последних подтвержденных случаев 8 выявлено у водителей международных грузовых автомобилей дальнего следования, 1 — прибывшего из Таджикистана и помещенного на карантин, 3 — у граждан, находившихся на карантине.

 

Согласно данным на 23:00 18 мая 2020 года, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Самаркандской области достигло 275, увеличившись за 18 мая на 14. Количество выздоровевших пациентов достигло 175, что составляет 64% от всех случаев заболеваний в регионе. 99 человек в данный момент находятся на лечении.

 

Всего по Узбекистану к настоящему времени от коронавируса выздоровело 2314 человек, в том числе 67 были выписаны в понедельник. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляет 13.


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