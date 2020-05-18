» » » В Карши мужчина, дважды судимый за тяжкие преступления, сжег себя и беспомощного отца-инвалида
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  • 18 май 2020 19:10
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В Карши мужчина, дважды судимый за тяжкие преступления, сжег себя и беспомощного отца-инвалида

В Карши мужчина, дважды судимый за тяжкие преступления, сжег себя и беспомощного 80-летнего отца, инвалида 1 группы. Рецидивист совершил убийство и самоубийство на глазах у жены брата, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

 

В Карши мужчина, дважды судимый за тяжкие преступления, сжег себя и беспомощного отца-инвалида

 

Как рассказали родственники погибших, 46-летний Ш.А. постоянно ссорился с отцом, беспомощным слепым инвалидом Я.А., который не мог передвигаться самостоятельно.

 

15 мая в 14:30 мужчина пришел домой с канистрой бензина и железной цепью. Бензином он облил себя и отца, а цепью привязал свою ногу к батарее отопления. Все это произошло на глазах у жены его брата А.Е., которая пыталась помешать рецедивисту. Ш.А. поджег себя и отца, оба погибли от сильных ожогов. 

 

Прокуратурой города Карши возбуждено уголовное дело, сообщает издание Postda, ведется предварительное следствие.


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