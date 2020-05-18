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  • 18 май 2020 18:17
  • 141

В Узбекистане отменили тестирование на коронавирус для пассажиров авиа- и железнодорожных рейсов

В Узбекистане отменили тестирование на коронавирус для пассажиров авиа- и железнодорожных рейсов

В Узбекистане отменили тестирование на коронавирус для пассажиров авиа- и железнодорожных рейсов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии.

 

Причина такого решения – материальное положение населения, которое в условиях карантина серьезно пошатнулось. Теперь справку можно будет не получать, но все остальные правила остаются в силе.

 

Напомним, что в стране с 18 мая запустили авиа- и железнодорожное сообщение. Чтобы попасть на борт самолета или в поезд пассажир должен был предоставить справку об отсутствии коронавируса, полученную в течение 120 часов (последних пяти суток). Стоимость такого теста в зависимости от региона составила от 224 до 240 тысяч сумов. В результате это серьезно увеличило цену и так недешёвых билетов.

 

Кроме того, введение платы за справку об отсутствии COVID-19 вызвало широкую полемику в социальных сетях. В частности, узбекистанцы возмущались столь большой суммой, которую придется отдавать за справку.


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