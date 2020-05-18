Сдача теста на COVID-19 для поездок внутри Узбекистана является платной

Как сообщалось ранее, в Узбекистане на внутренние авиарейсы и поезда понадобится сертификат об отсутствии COVID-19. Об этом пишет

Примечательно, что тест на коронавирусную инфекцию должен быть сдан не более чем за 120 часов до вылета самолета или отбытия поезда.

Несмотря на то, что в медицинских учреждениях республики тест на COVID-19 проводится бесплатно, для того,чтобы подтвердить отсутствие инфекции и получить справку непосредственно для посадки на поезд или самолет необходимо будет заплатить. Стоимость одного анализа стоит 224 000 сум. Об этом рассказал на брифинге Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.