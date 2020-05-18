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  • 18 май 2020 11:04
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Когда начнут работать детские сады?

Когда начнут работать детские сады?В эти дни многих родителей волнует вопрос, когда начинают работу детские сады.

 

Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан информирует вас о том, что Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, несмотря на смягчение карантинных мер в отдельных регионах страны, в целях безопасности продолжает действовать запрет на деятельность образовательных организаций и учебных курсов, в том числе государственных, частных, семейных ДОО и ДОО на основе государственно-частного партнерства.

 

Продолжение действия данных ограничительных мер направлено на то, чтобы обезопасить детей и защитить их здоровье от риска заражения коронавирусной инфекцией.

 

"Напоминаем вам, что законодательством Республики Узбекистан предусмотрена административная и уголовная ответственность за несоблюдение карантинных мер", - говорится в сообщении МДО.

 

Смягчение карантинных мер происходит поэтапно, и деятельность ДОО будет возобновлена, как только риск заражения детей коронавирусной инфекцией будет исключен полностью. Министерство дошкольного образования сообщит о дате открытия для посещения ДОО всех типов дополнительно, как только эпидемиологическая ситуация в стране позволит обеспечить безопасность здоровья детей.

 

ИСТОЧНИК


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