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  • 18 май 2020 10:55
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В Узбекистане зафиксирован 12-й случай смерти от коронавируса

В Узбекистане зафиксирован 12-й случай смерти от коронавирусаВ Узбекистане зафиксирован 12-й случай смерти пациента от коронавируса. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, инфицированный коронавирусом мужчина был из Сурхандарьинской области и работал дальнобойщиком.

 

Недавно он прибыл в Узбекистан из России через Таджикистан и 5 мая был госпитализирован в областную инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. Диагностические анализы показали наличие у него коронавируса.

 

11 мая из-за ухудшения состояния и с диагнозом тяжелая форма острой двусторонней бронхопневмонии пациент был переведен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

 

Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.


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