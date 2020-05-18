В Узбекистане зафиксирован 12-й случай смерти от коронавируса

В Узбекистане зафиксирован 12-й случай смерти пациента от коронавируса. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, инфицированный коронавирусом мужчина был из Сурхандарьинской области и работал дальнобойщиком.

Недавно он прибыл в Узбекистан из России через Таджикистан и 5 мая был госпитализирован в областную инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. Диагностические анализы показали наличие у него коронавируса.

11 мая из-за ухудшения состояния и с диагнозом тяжелая форма острой двусторонней бронхопневмонии пациент был переведен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.