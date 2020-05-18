Страшное убийство в столице: 31-летнего жителя Ташкента забили битой и расчленили

Ташкентская городская прокуратура опубликовала видеосюжет о страшном убийстве в столице, произошедшем 7 мая.

По данным ведомства, 8 мая утром на "102" поступило сообщение от жительницы Учтепинского района, которая заявила, что ее 31-летний сын, Равшан Р. ушел из дома по своим делам более суток назад и не вернулся.

В ходе следствия выяснилось, что у Равшана был знакомый Джамолитдин А., 1990 г.р. В январе этого года Джамолитдин решил купить у Равшана "Спарк", а деньги отдавать в течение 2-х месяцев. Однако Равшан так и не дождался денег, и машину забрал обратно.

С тех пор Джамолитдин затаил на него злобу.

7 мая днем он при содействии 23-летней Севары смог обманным путем привести домой к себе на Ц-5 Равшана. Войдя в сговор с другим молодым человеком по имени Максуд, они напали на него, как только он вошел в квартиру.

Как признался Максуд, он ударил парня, после чего связал его руки и ноги веревкой, и, по его словам, покинул квартиру.

Связанный Равшан спросил, что от него было нужно нападавшим. Джамолитдин ответил, что ему нужны деньги. Тогда Равшан сказал, что у него есть $30 тысяч дома и $50 тысяч в офисе. Молодому человеку дали связаться с женой, и тот попросил приготовить деньги и отдать посреднику. Передача состоялась при содействии некоего Музаффара.

Далее события развивались по страшному сценарию. Равшан заявил Джамолитдину, что он все равно найдет его и сообщит "куда следует". По словам Джамолитдина, он испугался, и начал бить Равшана по голове и лицу битой.

По его словам, он увидел, что молодой человек не шевелится, не подает признаков жизни, и понял, что тот умер. По его признанию, жертва была тяжелой, и он, чтобы избавиться от тела, отрезал руки, ноги, голову от трупа, битой разбил кости, потом завернул части тела и закопал на улице.

В отношении Джамолитдина возбуждено уголовное дело по ст.97. ч.2 ("Убийство") и 164, ч.3 ("Разбой").

В отношении Максуда и Севары возбуждено уголовное дело по ст.164 ч.3 ("Разбой"). Об этом пишет Даракчи.уз