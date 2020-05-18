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  • 18 май 2020 10:31
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Сильный ветер сорвал крыши в Хорезме

Сильный ветер сорвал крыши ряда организаций и жилых домов в Хорезме. Повреждены деревья и линии электропередачи.

 

Сильный ветер сорвал крыши в Хорезме

 

17 мая примерно в 17: 00 в Хорезмской области наблюдался сильный ветер, порывы которого доходили до 15−25 м/с.

 

Как сообщили в пресс-службе хокимията области, ветер сорвал и частично разрушил крыши ряда предприятий, организаций и жилых домов. Повреждены деревья и линии электропередачи.

Для ликвидации последствий Управлением по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области было задействовано 20 человек личного состава и специальная техника.

 

Сильный ветер сорвал крыши в Хорезме

  

Хорезмское предприятие территориальных электрических сетей ведет работу по восстановлению оборванных линий электропередачи.


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