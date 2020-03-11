Представлен график запускаемого с 18 мая движения поездов

Начиная с 18 мая текущего года начнётся частичная пассажироперевозка в авиа- и железнодорожных рейсах в местных сообщениях.

Согласно распоряжению Спецкомиссии, железнодорожное сообщение из Ташкента в такие города, как Навои, Бухара и Карши будут осуществлять высокоскоростные поезда "Afrosiyob”, а в Ферганскую долину будут курсировать скоростные поезда сообщением Ташкент – Андижан (все рейсы сообщением туда и обратно), сообщает АО "Узбекистан темир йуллари".

В то же время организация пассажироперевозок требует обязательного соблюдения всех карантинных правил, включая сокращение количества пассажиров, безусловное выполнение дезинфекционных и других санитарных требований и мер.



Согласно данному порядку, для пассажиров установлены следующие требования:

-Пассажиры, желающие попасть на рейс, должны пройти тест на коронавирусную инфекцию.

- На рейс допускаются пассажиры, сдавшие тест на коронавирус в Центре санитарно-эпидемиологического благополучия не более 120 часов назад, и имеющие свидетельство об «отрицательном» результате теста.

- Прежде, чем зайти на территорию аэропорта и железнодорожного вокзала будет измеряться температура тела всех пассажиров.

- Пассажиры, температура тела которых не превышает 37 С, будут обеззаражены при помощи дезинфектора и будут впущены в авиа- и железнодорожный транспорт в одноразовых защитных масках и перчатках.

- Пассажирам, у которых температура тела выше 37 С, запрещается пользоваться авиа- и железнодорожными услугами.

В таких случаях пассажиру в установленном порядке будут возвращены деньги за билет.

При входе на территорию железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций все пассажиры обязаны быть в одноразовых медицинских защитных масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию и передвигаться строго по специально обозначенным направляющим линиям. Также, в вагонах поезда все пассажиры размещаются с сохранением социальной дистанции.

На поезда можно приобрести электронные билеты, они доступны в режиме онлайн. Пассажиры, не имеющие возможность оформить электронный билет, могут купить его в кассах железнодорожных вокзалов, где также в установленном порядке проводятся дезинфекционные работы. Пассажирам также необходимо заполнить анкету пассажира (маршрутный лист).

18 мая 2020 года в 07:00 утра с железнодорожного вокзала Ташкент-Центральный отбывает высокоскоростной поезд "Afrosiyob” №762 сообщением Ташкент – Навои – Бухара и в 16:28 того же дня высокоскоростной поезд "Afrosiyob” №761 отбывает в Ташкент, по маршруту Бухара – Навои – Ташкент;

18 мая 2020 года в 08:00 утра с железнодорожного вокзала Ташкент-Центральный отбывает высокоскоростной поезд "Afrosiyob” №760 сообщением Ташкент – Карши и в тот же день в 17:58 с железнодорожного вокзала Карши высокоскоростной поезд "Afrosiyob” №759 возвращается обратно в Ташкент.

18 мая 2020 года в 08:05 утра с железнодорожного вокзала Ташкент-Южный отбывает скоростной поезд №60 сообщением Ташкент – Андижан и в тот же день в 16:19 скоростной поезд №59, с железнодорожного вокзала Андижан, возвращается в Ташкент.

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