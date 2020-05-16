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  • 16 май 2020 10:14
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Дожди и грозы вновь ожидаются по Узбекистану

Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев  на выходных.

 

 

По данным Узгидромета, в субботу 16 мая ожидается увеличение облачности, местами пройдут дожди и грозы. По Каракалпакстану и Хорезмской области осадков не ожидается. Дневная температура воздуха прогреется до +20...+25 градусов, что на 3-6 градусов ниже нормы для настоящего периода.

 

По Самаркандской области 16 мая малооблачно, дождь, гроза. Днем +20, ночью температура опуститься до 12 градусов тепла.

 

17 мая по большей части республики осадков не ожидается. Слабая неустойчивость сохранится лишь по южным и центральным областям. По этим районам местами возможен дождь и гроза. 

 

К вечеру 17 мая на северные районы Узбекистана с Каспийского моря начнется очередное вторжение влажного воздуха. Местами возможен дождь, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с. В этот день температура воздуха повысится на 2-3 градуса.


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